В Шпаковском районе в ДТП погиб пассажир «Лада Гранты»

Около 7 часов утра водитель автомашины «Лада Гранта», двигаясь по улице Парковой поселка Цимлянский, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. От полученных травм на месте происшествия скончался пассажир – 20-летний житель Ставрополя, водитель – 21-летний житель поселка Демино – с серьезными ранениями головы был доставлен в больницу. Стаж вождения у молодого человека – около года.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20160921/v_shpakovskom_rayone_v_dtp_pogib_passazhir_lada_granty_96728.html