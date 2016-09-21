В селе Александровском прошли соревнования по плаванию, посвященные Дню края

В плавательном бассейне «Юность» села Александровского прошли первые соревнования по плаванию среди детей, посещающих занятия в бассейне. Состязания были посвящены Дню края, на них было весело, потому что под сводами бассейна собрались мальчишки и девчонки двух возрастов — 11-12 и 13-14 лет, всего более 30 юных спортсменов плюс родители, прародители, младшие воспитанники бассейна и гости.

После торжественных речей главный судья соревнований, тренер бассейна Ю. Соколов подвел итоги четырех заплывов. Спреди самых младших первенствовали П. Шевлякова и Суржиков, а среди детей постарше — Е. Янцова и В. Мельников.

Победители и призеры соревнований награждены медалями, которые им торжественно вручили директор бассейна Е. Леденев, начальник отдела физкультуры и спорта райадминистрации В. Шеховцов и главный судья соревнований Ю. Соколов.

http://www.stapravda.ru/20160921/v_sele_aleksandrovskom_proshli_sorevnovaniya_po_plavaniyu_posvya_96722.html