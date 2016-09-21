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21 сентября 2016 г.

В Предгорном районе скончался четырехмесячный мальчик

16 сентября в реанимационном отделении Клинической больницы № 101 Лермонтова скончался четырехмесячный мальчик. По результатам судебно-медицинского исследования, смерть ребенка наступила в результате черепно-мозговой травмы, рассказали в краевом управлении СКР. Следственными органами проводится проверка. По предварительным данным, 9 сентября мать ребенка, уходя на работу, оставила его со знакомой 60-летней женщиной. Та утверждает, что днем мальчик беспричинно начал хрипеть, а потом перестал дышать, и она на такси отвезла его в больницу. Через несколько дней ребенок скончался. В настоящее время, выполняется комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20160921/v_predgornom_rayone_skonchalsya_chetyrekhmesyachnyy_malchik_96730.html
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