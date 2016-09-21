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21 сентября 2016 г.

В Предгорном районе огнеборцы потушили пожар в магазине

В Предгорном районе огнеборцы потушили пожар в магазине

20 сентября в станице Боргустанская Предгорного района произошел пожар в магазине. Пламя, вспыхнув в подсобном помещении, перекинулось на балки под крышей. В огне оказалось около 100 квадратных метров кровли. Вскоре магазин наполнился едким дымом тлеющей пластиковой отделки. Чтобы избежать отравления, персонал своевременно покинул торговую точку. После того, как помещение было полностью потушено изнутри, пожарные остудили водными струями металлическую кровлю магазина, а затем приступили к разбору поврежденной пламенем крыши, чтобы окончательно залить тлеющие балки, сообщает пресс-служба ПАСС СК. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20160921/v_predgornom_rayone_ognebortsy_potushili_pozhar_v_magazine_96717.html
Фотография к статье В Предгорном районе огнеборцы потушили пожар в магазине
В Предгорном районе огнеборцы потушили пожар в магазине
В Предгорном районе огнеборцы потушили пожар в магазине
Фото пресс-службы ПАСС СК
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