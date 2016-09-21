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21 сентября 2016 г.

В октябре Дворец культуры и спорта открывает новый сезон

В октябре Дворец культуры и спорта открывает новый сезон

7 октября в  Ставропольском Дворце культуры и спорта состоится долгожданное событие – открытие XXXII творческого сезона  под названием «Сила притяжения искусства». В празднике примут участие все коллективы Дворца, а гостями мероприятия станут студия эстрадно-циркового искусства «Вертикаль», танцевально-акробатический шоу-балет «Экстрим» и вокалистка Лина Медведева. Творческая семья Дворца культуры и спорта приглашаем всех желающих присоединиться к торжеству.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20160921/v_oktyabre_dvorets_kultury_i_sporta_otkryvaet_novyy_sezon_96725.html
Фотография к статье В октябре Дворец культуры и спорта открывает новый сезон
В октябре Дворец культуры и спорта открывает новый сезон
В октябре Дворец культуры и спорта открывает новый сезон
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