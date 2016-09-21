Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
21 сентября 2016 г.

В Георгиевске преподавательница оштрафована на 80 тысяч за взятку

Георгиевский городской суд приговорил преподавательницу к штрафу за мелкое взяточничество. Она сообщила одному из студентов о необходимости передать ей 7000 рублей за успешную сдачу экзаменов по ее предмету, а также за успешную сдачу осенней экзаменационной сессии 2015 учебного года. Студент, действующий под контролем сотрудников полиции в рамках оперативно-разыскного мероприятия «Наблюдение», принес взятку. Приговором суда преподаватель признана виновной в получении взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 80000 рублей, сообщили в пресс-службе суда.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20160921/v_georgievske_prepodavatelnitsa_oshtrafovana_na_80_tysyach_za_vz_96719.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Вы ездили в отпуск этим летом?
Право и закон
Новый порядок работы судов присяжных рассмотрели в Пятигорске
В Георгиевске преподавательница оштрафована на 80 тысяч за взятку
Владимир Путин присвоил Магомеду Нурбагандову звание Героя России
Северокавказские кинологи признаны лучшими в стране
Бухгалтер сельской администрации на Ставрополье присвоила более 200 тысяч рублей
Георгиевск
В Георгиевске мужчина подозревается в оскорблении и избиении полицейского
Сотрудники колонии провели урок профориентации со школьниками в Георгиевске
16-летний подросток на Ставрополье зарезал пенсионерку за отказ дать спиртное
В Георгиевске осуждена пенсионерка, разбившая чужой автомобиль
Наклейками «Я – вежливый водитель» украшают волонтеры автомобили дисциплинированных водителей в Георгиевске

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!