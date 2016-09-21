В Георгиевске преподавательница оштрафована на 80 тысяч за взятку

Георгиевский городской суд приговорил преподавательницу к штрафу за мелкое взяточничество. Она сообщила одному из студентов о необходимости передать ей 7000 рублей за успешную сдачу экзаменов по ее предмету, а также за успешную сдачу осенней экзаменационной сессии 2015 учебного года. Студент, действующий под контролем сотрудников полиции в рамках оперативно-разыскного мероприятия «Наблюдение», принес взятку. Приговором суда преподаватель признана виновной в получении взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 80000 рублей, сообщили в пресс-службе суда.

http://www.stapravda.ru/20160921/v_georgievske_prepodavatelnitsa_oshtrafovana_na_80_tysyach_za_vz_96719.html