Татьяна Савельева о единой системе делопроизводства администрации Ставрополя

Недавно на пост заместителя главы администрации Ставрополя назначена Татьяна Савельева. Последние пять лет она возглавляла городской Центр занятости населения. Теперь в ее обязанности входит организационное, документационное и информационное обеспечение деятельности администрации города, обеспечение функционирования ее единой системы делопроизводства, организация контроля за соблюдением порядка рассмотрения обращений. Обо всем этом она рассказывает в интервью.

– Понимаю, что из этого многообразия обязанностей очень трудно выделить главные, – говорит Т. Савельева. – Например, «документооборот» звучит действительно сухо. Но это важная и сложная работа. Ведь от того, насколько грамотно подготовлены документы, порой напрямую зависит судьба тысяч горожан. Это нормативные документы, в том числе постановления администрации города. Любое из них – важнейший этап в принятии каких-то важных управленческих решений. Причем подготовка постановления, его принятие, обнародование – это первый шаг. Затем следует контроль исполнения постановления. Это тоже очень ответственная работа, требующая системности, кропотливости, желания исполнителей видеть плодотворный конечный результат.

– Татьяна Васильевна, из этого повседневного рабочего многообразия что выделено вами как приоритетное?

– В первую очередь документооборот, о котором я уже сказала, контроль за исполнением поручений главы администрации города и работа с обращениями граждан. Четвертый год подряд идет снижение количества обращений горожан. В 2012 году их было свыше 13,5 тысячи, а в этом году – около 9 тысяч. Снижение на 30 процентов. В основном люди обращаются по вопросам благоустройства города, дворовых территорий, ремонта дорог, тротуаров. Захлестнувшие в прежние годы администрацию вопросы по ЖКХ ушли на второй план. Это в значительной степени объясняется жесткой позицией главы администрации города, который требует качественно работать с обращениями горожан. Причем по вопросам ЖКХ администрация работает совместно с управляющими компаниями.

При этом все обращения рассматриваются и проверяются. Информация о ненадлежащей работе УК размещается на сайте администрации и в СМИ. Эта практика дисциплинирует работу управляющих компаний.

Очень продуктивен в плане решения проблем «телефон доверия» главы администрации города: 29-62-63. Работает он в круглосуточном режиме. Специалисты ежедневно получают обращения граждан, оформляют их и передают на рассмотрение главе администрации. Каждый день, кроме субботы и воскресенья, ведется прием граждан без каких-либо ограничений с 9 до 18, с 13 до 14 обеденный перерыв. Некоторые проблемы обратившихся решаются сразу в телефонном режиме.

– Проволочки, отписки, несвоевременные ответы в прошлом?

– Глава администрации глаз не спускает с этого сегмента нашей деятельности. На каждой планерке обязательно заслушивается доклад о работе с обращениями горожан, сколько поступило, на сколько дан ответ, какие возникли проблемы. Не дай бог, случится просрочка, – это ЧП, максимум в тридцать дней человек должен получить ответ. Я с уверенностью скажу, что горожане могут обращаться по любым вопросам. Город – это живой организм со своим настроением, эмоциями, возникающими вопросами.

– Чрезвычайно интересная, на мой взгляд, структура в вашем подчинении – комитет информационных технологий.

– Стало привычным, что огромное количество государственных и муниципальных услуг горожане получают в МФЦ – многофункциональных центрах. В двух МФЦ в 57 окнах установлено 57 камер видеонаблюдения. Сигнал со всех камер в режиме реального времени поступает в единую систему видеонаблюдения, его могут просмотреть с компьютеров и мобильных устройств ответственные сотрудники. Причем видеозапись хранится 30 дней, что позволяет оперативно разрешать конфликтные ситуации.

С прошлого года активно развивается единая система видеонаблюдения. Основная его функция – контроль за работой городских служб. В осенне-зимний период на официальном сайте администрации города Ставрополя работает интерактивная система мониторинга ГЛОНАСС, в которой в режиме реального времени можно отслеживать работу муниципальной техники, задействованной в уборке улиц города Ставрополя.

Горожане привычно пользуются сайтом администрации города, на котором запущены десятки интернет-сервисов, среди которых «Эвакуация автотранспорта», «Электронная база фотографий фронтовиков и тружеников тыла» (panno.stavadm.ru), «Ставрополь глазами горожан», «Канал прямой связи инвесторов с руководством города Ставрополя», «Информационный сервис для арендаторов земель и муниципального имущества в городе Ставрополе» и другие, обеспечивающие прямую связь разных категорий горожан с администрацией города.

– К подконтрольным вам ведомствам относится и пресс-служба...

– Да, эта структура обеспечивает администрации города открытость и повседневное широкое информирование о проводимых мероприятиях общественного, культурного, спортивного направления. Например, 10 сентября в городе был организован большой велопробег, в котором приняли участие более 1000 человек. Приглашались все желающие. С одной стороны, это популяризация здорового образа жизни, с другой – объединение людей, создание хорошего настроения. Мы постоянно даем в СМИ анонсы мероприятий, чтобы горожане знали, что интересное готовит администрация города.

И еще в поле моей деятельности есть один интересный блок – архив, в котором хранятся документы. Многие из них находятся на постоянном хранении. Даже через 75 лет в случае необходимости горожанин может получить информацию, скажем, по имущественным вопросам, заработной плате.

– И еще перед вами стоит ответственная задача – работа с кадрами администрации.

– Тут я не оригинальна – ценю в кадрах прежде всего профессионализм. В администрации каждый четверг проводится аппаратная учеба, есть курсы повышения квалификации. Каждые пять лет муниципальный работник должен проходить повышение квалификации по тем вопросам, которые курирует.

А вообще, все муниципальные служащие, которые принимаются на работу, проходят конкурсный отбор. Думаю, очень важно «отсматривать» интересную молодежь, формировать базу данных по талантливым ребятам. Хочу сказать, не надо бояться подавать резюме в управление кадровой политики администрации города, если есть желание здесь работать.

Работы много, вся она направлена на то, чтобы управление городом было эффективным.

Тамара КОРКИНА, специально для «Ставропольской правды»

http://www.stapravda.ru/20160921/tatyana_saveleva_o_edinoy_sisteme_deloproizvodstva_administratsi_96684.html