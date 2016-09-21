Северокавказские кинологи признаны лучшими в стране

В Челябинской области завершились Всероссийские соревнования «Кубок кинологической службы МЧС России – 20 лет». Сильнейшими в общем зачете стали кинологи Северо-Кавказского регионального центра МЧС России, а в их числе два представителя Ставропольского поисково-спасательного отряда – Михаил Типухов и Иван Непряхин

За победу и заветный Кубок Всероссийских соревнований боролись 54 кинологических расчета профессиональных аварийно-спасательных формирований, представляющие все региональные центры МЧС России. Вместе с кинологами на старт выходили и четвероногие спасатели: немецкие овчарки, лабрадоры, колли, ретриверы и русские спаниели. В итоге сильнейшими в общем зачете стали расчеты, представляющие Северо-Кавказский региональный центр МЧС России, второе место – у сборной Приволжского регионального центра МЧС России, третье – у кинологов Сибирского регионального центра МЧС России.

В течение недели лучшие кинологические расчеты страны демонстрировали свое мастерство и навыки на этапах природного и техногенного характера, искали пострадавших в разрушенных зданиях и прибрежной акватории, поднимались в горы, оказывали первую помощь и транспортировали условных пострадавших, искали потерявшихся в кромешной тьме. Все дисциплины были максимально приближены к реальным ситуациям. В этих сложнейших условиях на первый план вышла слаженность работы кинолога и его питомца. Стоит подчеркнуть, что привлечение служебных собак к поисково-спасательным операциям, увеличивает вероятность обнаружения пострадавшего или потерявшегося до 90 процентов.

http://www.stapravda.ru/20160921/severokavkazskie_kinologi_priznany_luchshimi_v_strane_96716.html