Погибший при спасении людей в Приморье Олег Федюра награжден орденом Мужества

Начальник главного управления МЧС России по Приморскому краю Олег Федюра, погибший при спасении людей во время наводнения в Приморье, указом президента страны посмертно награжден орденом Мужества.

Напомним, в начале сентября Олег Федюра направлялся с группой спасателей в поселок Уборка, где после тайфуна подтопило около 400 домов, для оказания помощи местным жителям. Пересекая вышедшую из берегов реку «КамАЗ», в котором находились полковник и восемь спасателей, упал в воду. Начальник главка до последнего спасал личный состав, но сам выбраться не смог.

Олег Федюра родился 8 мая 1971 года в Биробиджане. В 2005 году занимал должность замначальника управления — начальника отдела по антитеррористической деятельности Южного регионального центра МЧС России. С 2008 по 2010 год был первым заместителем начальника Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю. Затем вернулся на должность заместителя начальника в Южный региональный центр МЧС России. В ноябре 2015 года Олег Федюра возглавил Главное управление МЧС России по Приморскому краю. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями «За содружество во имя спасения», «За отличие в ликвидации последствий ЧС», «За безупречную службу», нагрудным знаком МЧС России «За заслуги» и другими ведомственными наградами.

http://www.stapravda.ru/20160921/pogibshiy_pri_spasenii_lyudey_v_primore_oleg_fedyura_nagrazhden__96715.html