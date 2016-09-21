Подведены итоги выставки «Пищевая индустрия Ставрополья»

Выставка – ярмарка «Пищевая индустрия Ставрополья прошла в краевом центре. В ней приняли участие более 60 организаций края по производству пищевых продуктов и напитков. Как сообщили в комитете СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, в широком ассортименте были представлены: молочная и мясная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия, крупы, мука, масло растительное, макаронные изделия, консервы плодоовощные, соки, овощи, фрукты, безалкогольные напитки и минеральная вода. Было реализовано продукции на сумму более 3 млн. рублей. Участники выставки-ярмарки продемонстрировали все многообразие продовольственного рынка, новейшие достижения пищевой индустрии Ставропольского края. Была организована дегустация новых образцов молочной, мясной продукции, безалкогольных напитков, произведенных товаропроизводителями края в рамках программы «Импортозамещение». Прошла встреча товаропроизводителей региона и представителей крупных федеральных сетей. Участники выставки-ярмарки были награждены дипломами.

http://www.stapravda.ru/20160921/podvedeny_itogi_vystavki_pischevaya_industriya_stavropolya_96718.html