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21 сентября 2016 г.

Подведены итоги выставки «Пищевая индустрия Ставрополья»

Выставка – ярмарка «Пищевая индустрия Ставрополья прошла в краевом центре. В ней приняли участие более 60 организаций края по производству пищевых продуктов и напитков. Как сообщили в комитете СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, в широком ассортименте были представлены: молочная и мясная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия, крупы, мука, масло растительное, макаронные изделия, консервы плодоовощные, соки, овощи, фрукты, безалкогольные напитки и минеральная вода. Было реализовано продукции на сумму более 3 млн. рублей. Участники выставки-ярмарки продемонстрировали все многообразие продовольственного рынка, новейшие достижения пищевой индустрии Ставропольского края. Была организована дегустация новых образцов молочной, мясной продукции, безалкогольных напитков, произведенных товаропроизводителями края в рамках программы «Импортозамещение». Прошла встреча товаропроизводителей региона и представителей крупных федеральных сетей. Участники выставки-ярмарки были награждены дипломами.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20160921/podvedeny_itogi_vystavki_pischevaya_industriya_stavropolya_96718.html
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