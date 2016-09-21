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21 сентября 2016 г.

Передвижные пункты распространения световозвращателей появились в школах Ставрополья

Передвижные пункты распространения световозвращателей появились в школах Ставрополья

На Ставрополье продолжает набирать обороты всероссийская акция «Дорога – символ жизни». К ней присоединились отряды ЮИД, которые организовали передвижные пункты вручения световозвращателей для учащихся школ, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Прозрачные урны с яркими наклейками на одежду и портфели появились в четырех школах Лермонтова.

Отряды юных инспекторов в конце учебного дня дежурят в холлах образовательных организаций. Забывшим дома или не имеющим до сих пор световозвращающих элементов школьникам активисты предлагают выбрать из множества полезных наклеек на свой вкус и прикрепить их к форме или на ранец. В планах Госавтоинспекции оснастить подобными передвижными пунктами и другие образовательные организации Ставрополья.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20160921/peredvizhnye_punkty_rasprostraneniya_svetovozvraschateley_poyavi_96713.html
Фотография к статье Передвижные пункты распространения световозвращателей появились в школах Ставрополья
Передвижные пункты распространения световозвращателей появились в школах Ставрополья
Передвижные пункты распространения световозвращателей появились в школах Ставрополья
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