Новый порядок работы судов присяжных рассмотрели в Пятигорске

В Ставропольском краевом суде в Пятигорске прошло совещание председателей районных (городских) судов края. В совещании приняли участие председатель Ставропольского краевого суда Е. Кузин, начальник управления Судебного департамента в крае Д. Лоханский, первый заместитель начальника управления по обеспечению деятельности мировых судей Ю. Светашов и другие. Основное внимание было уделено к рассмотрению дел районными и городскими судами края с участием коллегии присяжных заседателей. Новый порядок работы судов присяжных начнет действовать уже с 1 июня 2017 года, сообщила пресс-служба Ставропольского крайсуда.

http://www.stapravda.ru/20160921/novyy_poryadok_raboty_sudov_prisyazhnykh_rassmotreli_v_pyatigors_96720.html