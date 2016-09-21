Невинномысская ДЮСШ спортивная школа олимпийского резерва по тяжелой атлетике выиграла грант в 1 млн рублей
Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Спортивная школа олимпийского резерва по тяжелой атлетике» (Невинномысск) стала лучшей в конкурсе среди 120 СДЮСШОР по тяжелой атлетике России, осуществляющих подготовку кандидатов в спортивные сборные команды РФ, и выиграла грант Фонда поддержки олимпийцев России в размере миллиона рублей. Второе и третье места и гранты поменьше присуждены республиканской Мордовской и Владимирской областной школам соответственно. Отметим, что и годом ранее ГБУ СК «СШОР по тяжелой атлетике» также являлась победителем конкурса среди спортивных школ страны.