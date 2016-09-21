С 25 по 30 сентября в Солнечнодольске Изобильненского района начнет работу IX Молодежный межконфессиональный форум Ставропольского края «Кавказ – наш общий дом». В его открытии примут участие Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, Муфтий Духовного управления мусульман Ставропольского края Мухаммад Хаджи Рахимов, общественные деятели, представители органов краевой власти.

Форум проводится совместными усилиями Ставропольской епархии, Муфтията и Межрегионального общественного Православного молодежного движения «Соборяне» при организационной и финансовой поддержке комитета края по делам национальностей и казачества. Как сообщает пресс-служба «Соборян», в нынешнем году в форуме примут участие 80 представителей православной и мусульманской молодежи в возрасте от 14 лет до 21 года. В программе – тематические семинары и круглые столы, экскурсии по Ставрополю и его окрестностям, спортивные соревнования.

http://www.stapravda.ru/20160921/na_stavropole_v_devyatyy_raz_proydet_mezhkonfessionalnyy_forum_k_96710.html