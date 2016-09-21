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21 сентября 2016 г.
Право быть равным / «Ставропольская правда» от 21 сентября 2016 г.

На Ставрополье реализуется программа «Право быть равным»

В Ставропольском крае министерством труда и социальной защиты населения совместно с министерством образования и молодежной политики СК второй год реализуется региональная программа «Право быть равным» на 2015-2017 годы.

Этот проект выиграл грант в федеральном Фонде поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Благодаря этому к 265,8 миллиона рублей, которые выделены на программу из регионального бюджета, добавились средства фонда в размере 69,9 миллиона рублей.

На эти средства уже создан центр тифлокондуктивных технологий для детей раннего возраста с заболеваниями глаз, открыты реабилитационный центр «Благо» для комплексной реабилитации детей с речевыми и двигательными нарушениями, отделение для детей с синдромом Дауна и нарушениями аутистического спектра, две группы дневного пребывания детей-инвалидов. Квалифицированную помощь в новых службах получили более 350 детей. В 2015 году отработана модель создания службы «Социальная няня» в Апанасенковском районе. В этом году такую же структуру открыли в Ставрополе. В краевом центре также открыта служба надомного обслуживания семей с детьми-инвалидами «Домашнее визитирование». Она оказывает комплекс реабилитационных услуг детям с тяжелыми нарушениями здоровья в домашних условиях.

Внедрены методики и технологии реабилитации: арт-терапевтические методики, роликотерапия. Министерством труда и социальной защиты населения СК приобретены современное оборудование для психологической коррекции, БОС-комплексы, игровое, развивающее и логопедическое оборудование, костюмы «Атлант», аппараты «Артромот», современные тренажеры и физиотерапевтические приборы. Инновационные методы реабилитации применены в работе с более чем 1300 детей. Оснащаются службы проката реабилитационной техники: оборудование получат 12 организаций социального обслуживания.

Создаются условия для занятий физкультурой детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на базе четырех филиалов краевой детско-юношеской спортивной школы, более 500 детей этой категории вовлечены в занятия спортом. Родители детей-инвалидов обучаются методам реабилитации, в том числе и дистанционно с использованием компьютерных технологий. Краевыми министерствами, участвующими в этой программе, открыты три региональные школы для родителей детей с нарушениями слуха и с интеллектуальными нарушениями. Мероприятиями с использованием дистанционных технологий охвачено более 450 человек.

При партнерстве с филиалом Российского государственного социального университета в Ставрополе за счет средств, выделенных на программу «Право быть равным», реализовано три проекта: создан «Родительский университет» для 20 родителей детей-инвалидов, проведены курсы компьютерной грамотности для 20 детей-инвалидов, семинары по вопросам формирования социальных навыков у 20 детей-инвалидов. В семи учреждениях социальной защиты населения начали работу мобильные службы для детей-инвалидов, что позволило обеспечить доступность объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых ими услуг для 668 детей-инвалидов и 392 родителей, консультативной помощью охвачено 480 родителей, диагностическое обследование получили 500 детей-инвалидов.

В нашем регионе ежегодно проводятся краевые фестивали художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья, в которых принимают участие более 1800 детей, что способствует социальной интеграции «особенных» детей в общество. В организации таких мероприятий принимают участие краевые министерства. К решению проблем семей с детьми-инвалидами привлечены некоммерческие организации: в рамках ежегодной краевой акции «Время милосердия на Ставрополье», проводимой Фондом социальной поддержки населения Ставропольского края, в прошлом году оказана материальная помощь семьям с детьми-инвалидами на сумму

1,6 миллиона рублей.

В течение трех лет за счет средств, выделенных на программу «Право быть равным», более 500 специалистов учреждений социального обслуживания и образования обучатся новым реабилитационным методикам, более 190 из них уже повысили свою квалификацию. Например, в краевом реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями «Орленок» появилась новая технология – терапия с использованием аппаратов пассивной разработки суставов «Артромот» для лечения опорно-двигательных нарушений. Принцип работы данных аппаратов заключается в пассивном лечении поврежденного сустава электромеханическим безболезненным воздействием (CPM-терапия). После терапии отмечается уменьшение болей, амплитуда естественного разгиба сустава становится больше, ускоряются процессы заживления, снимается припухлость.

Ставропольским реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья приобретен комплекс биологически обратной связи с биоакустической коррекцией (БАК), в основе метода БАК лежит преобразование сигналов электроэнцефалограммы (ЭЭГ) в колебания акустического диапазона (звуки), что позволяет ребенку воспринимать электрическую активность головного мозга в реальном времени и, что важно, непроизвольно регулировать ее. Реабилитация детей-инвалидов с использованием данного оборудования способствует улучшению сна, снижению реактивной и личностной тревожности, улучшению речевой активности, самочувствия и настроения.

В работе педагогов и психологов этого центра начал применяться комплекс компьютерно-игровых технологий ( «Лошадка», «Балансирная платформа», «Контактный коврик»). Цель занятий – мотивация к развитию учебной деятельности. Занятия на данном комплексе способствуют развитию быстроты реакции на звуковой, зрительный и тактильный сигналы, скорости движения, развитию ориентации во времени и пространстве. Также специалистами отмечено, что дети становятся более внимательными и их движения более скоординированы. Комната социально-бытовой адаптации центра пополнилась специализированными приборами, что позволяет обучать детей-инвалидов манипулированию небольшими предметами, надеванию одежды, колготок, развивать координацию движений при приготовлении пищи и при ее приеме.

Реализация программы продолжается, в текущем году за счет средств, выделенных на нее, запланировано внедрение новых реабилитационных технологий для детей-инвалидов и новых форм работы с их семьями.

А. РУСАНОВ , по материалам министерства труда и социальной защиты населения СК
http://www.stapravda.ru/20160921/na_stavropole_realizuetsya_programma_pravo_byt_ravnym_96692.html
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