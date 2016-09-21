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На Ставрополье отмечен рост использования электронных сервисов ПФР

Отделением ПФР по краю и его территориальными управлениями совершенствуется работа по оказанию государственных услуг в электронном виде. Если в мае этого года заявления в электронном виде через сайт ПФР подали примерно 10 процентов от общего числа обратившихся в Пенсионный фонд жителей края, то в августе эта цифра увеличилась в пять раз. Важно отметить, что «Личные кабинеты» созданы для всех граждан, которые зарегистрированы в системе обязательного пенсионного страхования, – иными словами, для всех, кто имеет «зеленую карточку» (СНИЛС). Информация, содержащаяся в «Личном кабинете», является конфиденциальной, поэтому вход осуществляется через портал госуслуг.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20160921/na_stavropole_otmechen_rost_ispolzovaniya_elektronnykh_servisov__96698.html
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