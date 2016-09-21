Межрегиональная конференция профсоюза АПК состоялась в Краснодарском крае

Учеба спорту не помеха / «Ставропольская правда» от 21 сентября 2016 г.

В поселке Ольгинка Краснодарского края прошла традиционная межрегиональная конференция профсоюза АПК, инициатором которой выступил краевой комитет агропрофсоюза.

Она состоялась при поддержке Северо-Кавказского регионального учебного центра профсоюзов. Одна из главных тем встречи – повышение эффективности социального партнерства как основа успешных трудовых отношений. Прошли круглые столы «О правовом регулировании трудовых отношений», «О новом в трудовом законодательстве» и «О нормативном регулировании профессиональных стандартов и процедуре их внедрения в организации». Активное участие в обсуждении этих тем проявили представители Александровской, Ипатовской районных станций по борьбе с болезнями животных, КХ Молчановых Труновского, а также Нефтекумского районов. Яркую презентацию по вовлечению молодежи в профсоюзную жизнь подготовили руководители первички ОАО «Зеленокумский пивоваренный завод» Советского района. Председатель Ставропольского краевого комитета профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ Сергей Марнопольский поблагодарил всех за активную и плодотворную работу и вручил каждому участнику семинара сертификат о прохождении обучения, отметив при этом важность проведения такого рода мероприятий, способствующих обмену опытом, а также приобретению новых знаний, повышению уровня подготовки профсоюзных лидеров.

В рамках конференции прошла традиционная III отраслевая спартакиада Ставропольской краевой организации профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ. В общекомандном зачете победу одержала команда «Софиевский», в состав которой вошли представители сельскохозяйственного племенного производственного кооператива «Софиевский» Ипатовского района, крестьянского хозяйства Молчановых Труновского и Право-Егорлыкского филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ставропольскому краю». Второе место присуждено сборной Новоалександровского района, третье – команде «Легион», в состав которой вошли профсоюзные активисты районных и городских станций по борьбе с болезнями животных

http://www.stapravda.ru/20160921/mezhregionalnaya_konferentsiya_profsoyuza_apk_sostoyalas_v_krasn_96705.html