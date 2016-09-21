Кто пришел в законодательную власть на Ставрополье

Подведены предварительные итоги голосования по единому федеральному избирательному округу Российской Федерации по региональным группам «Единой России». По предварительным данным, по количеству депутатских мандатов третье место по России заняла «наша» региональная группа № 25 (Астраханская область, республика Калмыкия, Ростовская область, Ставропольский край). Таким образом, помимо Михаила Кузьмина, Александра Ищенко, Ольги Казаковой и Елены Бондаренко, победивших в одномандатных округах, Ставрополье в Государственной Думе России будут представлять также Ольга Тимофеева и Алексей Лавриненко.

В Госдуму от регионального отделения «Справедливая Россия» не прошел никто из кандидатов с учетом недостаточного количества набранных голосов.

По одному мандату в федеральный парламент получили региональные отделения КПРФ и ЛДПР. Коммунисты, как пояснил лидер краевой организации КПРФ Виктор Гончаров, определятся с кандидатурой в субботу. Можно предположить, что это будет сам Виктор Гончаров, возглавивший партийный список краевой Думы, депутат ГДРФ шестого созыва. Что касается ЛДПР, то можно предположить, что в Госдуму пройдет второй в списке партии Илья Дроздов, уже отработавший предыдущий созыв в Госдуме.

Как было сказано на пресс-конференции в избирательной комиссии СК, выборы депутатов в краевую Думу признаны действительными. В соответствии с набранным количеством голосов «Единая Россия» получает 16 мандатов по партийным спискам. Это не считая 25 мандатов, которые выиграны «Единой Россией» в предвыборной гонке в одномандатных округах. ЛДПР, набравшая 17,72%, станет обладательницей 4 мандатов, КПРФ с 15,69% – также 4 мандатов. «Справедливой России», за которую проголосовали 6,19%, достается один мандат.

В краевом партийном списке «Единой России» – Владимир Владимиров, Александр Горбунов, Иван Якименко, Анатолий Афонин, Светлана Терехова, Александр Солод, Николай Мурашко, Людмила Редько, Роман Завязкин, Артур Насонов, Валерий Гаевский, Владимир Шевченко, Андрей Юндин, Петр Марченко, Игорь Лавров, Дионис Айтов.

В Думу края от ЛДПР избраны Владимир Жириновский, Илья Дроздов, Юлия Жидкова, Александр Сысоев. От КПРФ — Виктор Гончаров, Виктор Лозовой, Иван Богачев, Виктор Отамас.

Региональное отделение «Справедливой России» в ДСК будет представлять региональный лидер партии Александр Кузьмин.

Учитывая, что и на этих выборах действовала система «паровозов» – известных людей, которые возглавляли списки партий, то возможны подвижки. Понятно, что не пойдут в краевую Думу губернатор Владимир Владимиров, Владимир Жириновский и ряд других. Партии решат, кто придет на их место из числа кандидатов.

http://www.stapravda.ru/20160921/kto_prishel_v_zakonodatelnuyu_vlast_na_stavropole_96727.html