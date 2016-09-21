Поддержка животноводства / «Ставропольская правда» от 21 сентября 2016 г.
Краевой минсельхоз принимает документы на выплату субсидий по поддержке племенного животноводства
Министерство сельского хозяйства СК начало прием документов на выплату субсидий по поддержке племенного животноводства, а также производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти.
Как сообщили в ведомстве, в этом году на эти цели выделено более 176 миллионов рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 165,5 миллиона рублей, краевого – более 11 миллионов рублей. Поддерживается молочное и мясное племенное животноводство.
http://www.stapravda.ru/20160921/kraevoy_minselkhoz_prinimaet_dokumenty_na_vyplatu_subsidiy_po_po_96704.html
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