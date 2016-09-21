Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
Матвею Бахмацкому необходимо пройти курс реабилитации, чтобы он заговорил. Нужна ваша помощь!
21 сентября 2016 г.
Поддержка животноводства / «Ставропольская правда» от 21 сентября 2016 г.

Краевой минсельхоз принимает документы на выплату субсидий по поддержке племенного животноводства

Министерство сельского хозяйства СК начало прием документов на выплату субсидий по поддержке племенного животноводства, а также производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти.

Как сообщили в ведомстве, в этом году на эти цели выделено более 176 миллионов рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 165,5 миллиона рублей, краевого – более 11 миллионов рублей. Поддерживается молочное и мясное племенное животноводство.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20160921/kraevoy_minselkhoz_prinimaet_dokumenty_na_vyplatu_subsidiy_po_po_96704.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Вы ездили в отпуск этим летом?
Сельское хозяйство
Краевой минсельхоз принимает документы на выплату субсидий по поддержке племенного животноводства
Межрегиональная конференция профсоюза АПК состоялась в Краснодарском крае
Реализация крупного инвеспроекта по овцеводству планируется на Ставрополье
Ставрополье готовится к участию во II Всемирном зерновом форуме
Ставрополье готово к осеннему севу
Ставропольский край
На Ставрополье отмечен рост использования электронных сервисов ПФР
На Ставрополье реализуется программа «Право быть равным»
Какой оптимальный для здоровья вес ранца школьника?
Дети с ограниченными возможностями в России теперь учатся по стандартам
На Ставрополье следят за целевым использованием земель

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!