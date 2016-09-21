Краевой минсельхоз принимает документы на выплату субсидий по поддержке племенного животноводства

Поддержка животноводства / «Ставропольская правда» от 21 сентября 2016 г.

Министерство сельского хозяйства СК начало прием документов на выплату субсидий по поддержке племенного животноводства, а также производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти.

Как сообщили в ведомстве, в этом году на эти цели выделено более 176 миллионов рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 165,5 миллиона рублей, краевого – более 11 миллионов рублей. Поддерживается молочное и мясное племенное животноводство.

http://www.stapravda.ru/20160921/kraevoy_minselkhoz_prinimaet_dokumenty_na_vyplatu_subsidiy_po_po_96704.html