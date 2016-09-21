Глава Ольгинского сельсовета оштрафован на 10 тысяч за оскорбление местной жительницы

Прокуратура Степновского района провела проверку по обращению местной жительницы по факту оскорбления со стороны главы администрации Ольгинского сельсовета. Было установлено, что глава администрации практически на рабочем месте высказал в адрес заявительницы оскорбительные слова, выраженные в неприличной форме, унизив ее честь и достоинство. В отношении главы возбуждено дело об административном правонарушении за оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме. Оно было рассмотрено в районном суде. Чиновник оштрафован на 10 тысяч рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры края.

http://www.stapravda.ru/20160921/glava_olginskogo_selsoveta_oshtrafovan_na_10_tysyach_za_oskorble_96708.html