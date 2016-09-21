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21 сентября 2016 г.

Директор МФЦ на Ставрополье выписал себе необоснованные премии

По результатам рассмотрения протестов прокуратуры края в бюджет Ставропольского края возвращено более 500 тысяч рублей, сообщила пресс-служба ведомства. Например, в ходе проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции в ГКУ СК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае», подведомственном министерству экономического развития Ставропольского края, выявлены факты необоснованной выплаты премий руководителю учреждения по итогам работы за 2015 год и первый квартал 2016 года. Приказы директора МФЦ о премировании опротестованы. По результатам рассмотрения протестов незаконные положения приказов отменены.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20160921/direktor_mfts_na_stavropole_vypisal_sebe_neobosnovannye_premii_96709.html
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