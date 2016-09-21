Дети с ограниченными возможностями в России теперь учатся по стандартам

Дети пошли в школу / «Ставропольская правда» от 21 сентября 2016 г.

С 1 сентября в силу вступили федеральные образовательные стандарты для детей с умственной отсталостью и ограниченными возможностями здоровья. Они разработаны с учетом Конвенции ООН о правах ребенка и Конвенции ООН о правах инвалидов. Теперь вне зависимости от заболевания юные граждане России имеют право учиться, а взрослые должны обеспечить для этого необходимые условия: создать доступную среду, разработать специальные адаптированные образовательные программы.

В Ставропольском крае проживают более 15 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья. И все они учатся, потому что задолго до появления закона в регионе сложилась образовательная система, которая отвечает требованиям особых детей. Например, в 190 муниципальных детских садах созданы группы компенсирующего и комбинированного типа, где обучаются малыши с нарушениями слуха, зрения, с задержкой психического развития. Открыто 25 специальных коррекционных школ, 393 коррекционных класса.

О том, как стандарты приживаются у нас в крае и что для этого делается, на брифинге журналистам рассказали заместитель министра образования СК Диана Рудьева и начальник отдела организации стационарного обслуживания населения министерства труда и соцзащиты населения СК Владимир Сальников. Специалисты заметили, что процесс перехода на новые стандарты сложный, однако уже 1 сентября по ним начали обучаться более 1,5 тысячи ставропольских детей. В том числе более 260 первоклассников получают знания инклюзивно – вместе со здоровыми детьми.

– Всего 1 сентября за школьные парты сели 8659 детей с ограниченными возможностями здоровья, – пояснила Д. Рудьева. – К этому событию мы основательно готовились: обучили 250 специалистов. И процесс этот будем продолжать, пока не закроем дефицит в кадрах. В школах, где учатся особенные дети, нужны педагоги-логопеды, психологи, социальные педагоги, дефектологи, тьюторы.

Говоря о доступности образования, нельзя не упомянуть о создаваемой среде. Как заметила Д. Рудьева, 20% школ края уже оснащены пандусами, подъемниками, лифтами. В 2016 году на реализацию программы «Доступная среда» из краевого бюджета выделено 11 миллионов рублей и 26 миллионов придут из федеральной казны.

С 1 сентября школьниками стали и воспитанники ГБСУСОН «Ипатовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» и ГБСУСОН «Дербетовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей». Занятия здесь проходят по особым адаптивным программам, направленным на коррекцию физического здоровья, реабилитацию двигательных функций, развитие эмоциональной сферы и повышение самооценки. О том, как готовились к новому учебному году эти дети, рассказал В. Сальников:

– С нашими воспитанниками всегда работали педагоги, психологи, логопеды. Единственное, не было определенной системы, по которой нужно проводить обучение, поэтому занимались их воспитанием в отрыве от министерства образования. Теперь же мы тесно сотрудничаем с ведомством. Работники интернатов, задействованные в образовательном процессе, прошли курсы повышения квалификации. Более того, полностью оборудованы классы, закуплены необходимые учебные пособия, канцелярские принадлежности и многое другое. В Ипатовском интернате впервые за парты сели 86 воспитанников, в Дербетовском – 93 ребенка. Отдельные программы разработаны и для наших дошколят.

http://www.stapravda.ru/20160921/deti_s_ogranichennymi_vozmozhnostyami_v_rossii_teper_uchatsya_po_96691.html