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21 сентября 2016 г.
День бесплатной юридической помощи / «Ставропольская правда» от 21 сентября 2016 г.

День бесплатной юридической помощи пройдет в Ставрополе 23 сентября

В пятницу, 23 сентября, краевое управление судебных приставов совместно со Ставропольским региональным отделением Ассоциации юристов России проведет единый день бесплатной юридической помощи, сообщает пресс-служба ведомства. В каждом структурном подразделении края и аппарате управления прием и консультирование граждан по интересующим их вопросам пройдет с 9 до 18 часов. Бесплатную юридическую помощь в этот день смогут получить ветераны Великой Отечественной, тыла, боевых действий, их вдовы, инвалиды.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20160921/den_besplatnoy_yuridicheskoy_pomoschi_proydet_v_stavropole_23_se_96699.html
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