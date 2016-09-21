Бухгалтер сельской администрации на Ставрополье присвоила более 200 тысяч рублей

В Кировском районном суде завершено рассмотрение уголовного дела в отношении жительницы Кировского района, совершившей хищение путем присвоения. Как установил суд, она, работая главным бухгалтером сельской администрации, совершала хищение денежных средств, переводя их на свой банковский счет. Таким образом она похитила из кассы администрации в 2013 году 46 106 рублей, в 2014 – 107 411 рублей, в 2015 году – 67 081 рубль. Приговор суда – 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, сообщили в пресс-службе Кировского райсуда.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20160921/bukhgalter_selskoy_administratsii_na_stavropole_prisvoila_bolee__96711.html