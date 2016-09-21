26 сентября в Ставрополе пройдет Крестный ход с Крестом Господня

Укрепление новой традиции / «Ставропольская правда» от 21 сентября 2016 г.

26 сентября, в преддверии праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, из Казанского кафедрального собора Святой Крест, освященный у Гроба Господня в Иерусалиме, Крестным ходом будет перенесен в храм Воздвижения Креста Господня г. Ставрополя (ул. Голенева, 67). В конце августа прошлого года Крест был доставлен из Святой Земли, куда святыню возила паломническая группа ставропольских священнослужителей во главе с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом. Тогда в Ставрополе было положено начало новой традиции – регулярных городских крестных ходов.

Начало шествия в 16.00. После принесения Святого Креста в Крестовоздвиженский храм пройдет торжественное вечернее богослужение. В этом храме Крест будет находиться до начала Крестопоклонной недели Великого Поста, а затем также крестным ходом вернется в Казанский собор.

http://www.stapravda.ru/20160921/26_sentyabrya_v_stavropole_proydet_krestnyy_khod_s_krestom_gospo_96693.html