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26 сентября в Ставрополе пройдет Крестный ход с Крестом Господня

26 сентября, в преддверии праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, из Казанского кафедрального собора Святой Крест, освященный у Гроба Господня в Иерусалиме, Крестным ходом будет перенесен в храм Воздвижения Креста Господня г. Ставрополя (ул. Голенева, 67). В конце августа прошлого года Крест был доставлен из Святой Земли, куда святыню возила паломническая группа ставропольских священнослужителей во главе с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом. Тогда в Ставрополе было положено начало новой традиции – регулярных городских крестных ходов.

Начало шествия в 16.00. После принесения Святого Креста в Крестовоздвиженский храм пройдет торжественное вечернее богослужение. В этом храме Крест будет находиться до начала Крестопоклонной недели Великого Поста, а затем также крестным ходом вернется в Казанский собор.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20160921/26_sentyabrya_v_stavropole_proydet_krestnyy_khod_s_krestom_gospo_96693.html
Фотография к статье 26 сентября в Ставрополе пройдет Крестный ход с Крестом Господня
Освящённый в Иерусалиме Крест в Казанском кафедральном соборе Ставрополя
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