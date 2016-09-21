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21 сентября 2016 г.

12 км новой дороги свяжет Ставрополье с Дагестаном

По поручению губернатора Владимира Владимирова министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта края ведется реконструкция участка автомобильной дороги «Иргаклы – Абрам-Тюбе» от аула Тукуй-Мектеб через аул Абрам-Тюбе до границы с Республикой Дагестан. Общая протяженность реконструируемого участка составляет 12 км, стоимость работ – более 251 млн рублей.

– В рамках реконструкции ведутся работы по устройству дорожной одежды капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Участок будет доведен до требований IV технической категории. Ширина проезжей части составит 6 м с укреплением обочин с каждой стороны по 0,5 м, – дал комментарий министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта края Игорь Васильев.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ , при содействии пресс-службы министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта СК
http://www.stapravda.ru/20160921/12_km_novoy_dorogi_svyazhet_stavropole_s_dagestanom_96724.html
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