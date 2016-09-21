12 км новой дороги свяжет Ставрополье с Дагестаном
По поручению губернатора Владимира Владимирова министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта края ведется реконструкция участка автомобильной дороги «Иргаклы – Абрам-Тюбе» от аула Тукуй-Мектеб через аул Абрам-Тюбе до границы с Республикой Дагестан. Общая протяженность реконструируемого участка составляет 12 км, стоимость работ – более 251 млн рублей.
– В рамках реконструкции ведутся работы по устройству дорожной одежды капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Участок будет доведен до требований IV технической категории. Ширина проезжей части составит 6 м с укреплением обочин с каждой стороны по 0,5 м, – дал комментарий министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта края Игорь Васильев.