Знакомая пенсионера на Ставрополье похитила с его карты почти полмиллиона рублей

Жительница Андроповского района дружила с 83-летним пенсионером из Минеральных Вод. И часто бывала у него в гостях. А в январе текущего года похитила у старика банковскую карту. Как установила полиция, злоумышленница в течение полугода обналичивала денежные средства, находящиеся на карте. Общая сумма ущерба, причиненная пенсионеру, составила более 470 тысяч рублей. Подозреваемая задержана, как сообщили в полиции, устанавливается ее причастность к аналогичным преступлениям.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20160920/znakomaya_pensionera_na_stavropole_pokhitila_s_ego_karty_pochti__96673.html