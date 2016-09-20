Житель Кочубеевского района из-за пустяка убил брата

Возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего жителя Кочубеевского района, подозреваемого в причинении тяжких телесных повреждений своему 62-летнему брату, повлекших по неосторожности смерть, сообщили в краевом управлении СКР. По данным следствия, вечером 4 сентября в одной из квартир в селе Кочубеевском при распитии спиртных напитков между братьями возникла ссора из-за малозначительного повода, в ходе которой подозреваемый нанес брату многочисленные удары ногами и руками в лицо и грудь. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20160920/zhitel_kochubeevskogo_rayona_izza_pustyaka_ubil_brata_96670.html