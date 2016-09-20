Выставка-ярмарка «Благословенный Кавказ» откроется в Ессентуках 21 сентября

«Благословенный Кавказ» / «Ставропольская правда» от 20 сентября 2016 г.

«Благословенный Кавказ». Так называется православная выставка-ярмарка, которая откроется в Ессентуках 21 сентября. Она посвящена пятилетию возрождения Пятигорской и Черкесской епархии. В рамках акции пройдет презентация фотовыставки «Святая гора Афон. К 1000-летию русского присутствия». В культурной программе благотворительные концерты с участием иеромонаха Фотия (Мочалова), победителя четвертого сезона телепроекта «Голос», в Ессентуках, Пятигорске, Черкесске и Нальчике. Привлекут внимание многих фестиваль колокольного звона, конкурс мобильной фотографии на тему «Семья и дружба», телетрансляция православных фильмов. Специальная программа «Задайте вопрос священнику» даст возможность посетителям пообщаться со священнослужителями на интересующие их темы.

http://www.stapravda.ru/20160920/vystavkayarmarka_blagoslovennyy_kavkaz_otkroetsya_v_essentukakh__96667.html