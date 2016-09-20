ВТБ предоставил льготный кредит крупному мясопереработчику Ставрополья

Корпоративный филиал банка ВТБ в СКФО профинансировал крупного производителя мясной продукции — ООО «МДМ». Кредитные средства в размере 50 млн рублей сроком на 1 год по льготной ставке 10% годовых предоставлены в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемой АО «Корпорация «МСП» совместно с Банком России.

Целевое назначение финансирования – приобретение сырья для изготовления продукции.

Александр Дыренко, руководитель корпоративного филиала ВТБ в СКФО, прокомментировал: «Ежегодное увеличение выручки нашего партнера – компании «МДМ» – с 2013 года составляет не менее 40%. Безусловно, быстроразвивающиеся компании вносят внушительный вклад в повышение занятости населения и рост ВВП региона. Одна из основных задач ВТБ как банка с государственным участием поддерживать такие предприятия».

Директор ООО «МДМ» Александр Розум отметил: «25% от всей выручки предприятие получает от поставок продукции на Дальний Восток. Единичные предприятия Ставрополья работают со столь удаленными регионами страны. В наших планах расширять географию поставок продукции и увеличивать объемы производства, в том числе и за счет кредитных средств, предоставленных банком ВТБ».

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20160920/vtb_predostavil_lgotnyy_kredit_krupnomu_myasopererabotchiku_stav_96689.html