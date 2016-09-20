В Ставропольском каре появилось более 10 тысяч новых семей

В КРАЕ ПОЯВИЛОСЬ БОЛЕЕ 10 ТЫСЯЧ НОВЫХ СЕМЕЙ / «Ставропольская правда» от 20 сентября 2016 г.

На Ставрополье за 8 месяцев текущего года органами ЗАГС края зарегистрировано рождение 10296 семей. Из них более

2,5 тысячи – отделами ЗАГС города Ставрополя, 724 – города Пятигорска, 564 – Георгиевского района и 563 – Минераловодского района. Почти 80% пар пожелали зарегистрировать свой брачный союз в торжественной обстановке.

Органы ЗАГС края также зафиксировали увеличение общего числа рождений на 2,6% и снижение смертности на 1,2% в 16 городах и районах края. В целом число зарегистрированных актов о рождении превышает число зарегистрированных актов о смерти на 2394 записи, что на 62% превосходит показатели аналогичного периода прошлого года.

По итогам истекшего периода в крае зарегистрировано 24614 актов о рождении, из которых почти 7 тысяч – в торжественной обстановке. Наиболее значимые показатели отмечены в городах Ставрополе (5066), Пятигорске (1672), Ессентуки (1287), в Минераловодском (1174), Шпаковском (1142) и Георгиевском (1135) районах. В сравнении с аналогичным периодом 2015 года также на 6% больше зарегистрировано актов об установлении отцовства – 3268.

Улучшению этих показателей способствует, в частности, политика, проводимая органами ЗАГС края. Особое внимание уделяется мероприятиям, направленным на популяризацию семейных ценностей. Ряд таких мероприятий прошел к Дню края. К нему были приурочены чествования молодоженов и юбиляров супружеской жизни, организованы дни открытых дверей для старшеклассников и студентов на тему «Семья – начало всех начал!» и анкетирование по выявлению отношения молодежи к семье и семейным ценностям.

Также в ноябре текущего года пятый раз стартует краевая акция «Стоп, развод!», все мероприятия которой направлены на профилактику разводов, включая профессиональную помощь специалистов органов ЗАГС и консультации психологов, лекции, беседы, посвященные проблемам семьи и предотвращению возможных проблем.

По материалам органов власти СК

http://www.stapravda.ru/20160920/v_stavropolskom_kare_poyavilos_bolee_10_tysyach_novykh_semey_96664.html