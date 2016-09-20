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Грабители и воры / «Ставропольская правда» от 21 сентября 2016 г.

В Ставрополе трое жителей осуждены за кражи и грабеж

Три ставропольчанина – Э. Аллахвердян, А. Даудов и К. Попов – признаны виновными в покушении на кражу и грабежах. Аллахвердян в магазине «Спортмастер» пытался утащить мужские кроссовки Nike стоимостью 3812 рублей 71 копейка. Но был задержан сотрудниками магазина. Он же вместе с Поповым возле ТЦ «Москва» нанес незнакомому мужчине не менее 10 ударов и украл у него из кармана брюк 12000 рублей. Попов и Даудов на улице Пирогова избили еще одного мужчину и украли у него имущества на 1335 рублей. Все подсудимые в судебном заседании вину признали. Приговором Промышленного районного суда Аллахвердян осужден к наказанию в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Даудов – к наказанию в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Попов проведет за решеткой колонии общего режима 1 год 8 месяцев, сообщили в прокуратуре Промышленного района Ставрополя.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20160920/v_stavropole_troe_zhiteley_osuzhdeny_za_krazhi_i_grabezh_96680.html
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