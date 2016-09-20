В Пятигорске покупатель через приставов смог вернуть деньги за неисправный автомобиль

Судебные приставы Пятигорска помогли покупателю вернуть около трех миллионов рублей за неисправную иномарку. Мужчина приобрел в автосалоне машину, но смог на ней добраться только до первого светофора: новое и дорогое авто оказалось неисправно. Пришлось покупателю обратиться к продавцам с претензией, однако взаимопонимания сторонам достичь так и не удалось. Несостоявшийся автовладелец подал документы в суд, который вынес решение взыскать с организации сумму в размере трех миллионов рублей. Судебные приставы провели разъяснительную беседу с руководством фирмы-должника о последствиях неисполнения судебного решения в установленный срок. Осознав всю серьезность ситуации, представители автосалона уже через два дня перечислили всю сумму долга взыскателю, сообщает пресс-служба УФССП России по краю.

А. СЕРГЕЕВА

http://www.stapravda.ru/20160920/v_pyatigorske_pokupatel_cherez_pristavov_smog_vernut_dengi_za_ne_96672.html