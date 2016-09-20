В Пятигорске открыт музей занимательных искусств Эйнштейна

В ТЦ «Телемир» Пятигорска прошла экскурсия-презентация научно-развлекательного центра для детей «Музей занимательных наук Эйнштейна». Проект музея был разработан в рамках конкурса практико-ориентированных инновационных проектов «Молодая наука» студентами Института международных отношений Пятигорского государственного университета, обучающимися по специальности «Экономика» под научным руководством доцента Татьяны Касаевой.

Музей занимательных наук Эйнштейна в Пятигорске – это единственный интерактивный научно-развлекательный музей в СКФО, рассказала Тамара Темирова, магистрант 1 курса ИРГЯИГТ ПГУ, администратор музея занимательных искусств Эйнштейна. Он располагает более полусотней экспонатов, которые иллюстрируют различные явления физики, математики, механики, химии и биологии, а опытные экскурсоводы помогают посетителям разобраться во всех сложных явлениях.

В настоящее время подписано соглашение о сотрудничестве между музеем и Пятигорским государственным университетом, сообщили в пресс-службе вуза. Музей стал базой практики для студентов 5 специальностей: «Социально-культурная деятельность», «Экономика», «Реклама и связи с общественностью», «Журналистика», «Конфликтология». Все сотрудники музея являются студентами ПГУ и работают по специальности.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20160920/v_pyatigorske_otkryt_muzey_zanimatelnykh_iskusstv_eynshteyna_96654.html