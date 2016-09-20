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20 сентября 2016 г.

В Предгорном районе неизвестные напали на сторожа и подожгли четыре комбайна

В Предгорном районе Ставрополья ночью неизвестные подожгли комбайны, оставленные посреди поля с неубранным подсолнечником. По словам сторожа, который охранял технику, неизвестные люди под покровом ночи подобрались к автопарку. Налетчики связали сторожа, оттащили от машин, в то время как кабины комбайнов были обильно политы горючим и подожжены, сообщает пресс-служба ПАСС СК. Но мужчина смог высвободиться от пут, вызвать огнеборцев и полицию. Прибывшие на место происшествия пожарные ПАСС СК обнаружили, что горит четыре из шести комбайнов. Примечательно то, что очаг возгорания во всех машинах располагался внутри кабин, там, где находится электроника и дорогостоящее оборудование. Кузов, колеса и двигатели сельхозтехники удалось спасти.

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20160920/v_predgornom_rayone_neizvestnye_napali_na_storozha_i_podozhgli_c_96677.html
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