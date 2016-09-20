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Зарядка с настоящими чемпионами / «Ставропольская правда» от 21 сентября 2016 г.

В Михайловске прошла традиционная акция «Зарядка с чемпионом»

В честь Дня Шпаковского района на главной площади Михайловска прошла ставшая традиционной акция «Зарядка с чемпионом». На этот раз вместе с тренером ДЮСШ Натальей Безлепкиной ведущими зарядки стали мастер спорта России, член национальной сборной страны по радиопеленгации, двукратная чемпионка Европы Ирина Некрасова и чемпион Европы и России по киокушинкай карате-до Александра Демиденко.

От имени главы района Владимира Ростегаева участников зарядки приветствовала его заместитель Галина Козюра. Она поздравила ребят с Днем района и Днем края, пожелала им здоровья и успехов в учебе.

Около трехсот мальчишек и девчонок с удовольствием под музыку выполняли несложные упражнения с прославленными спортсменами. Их поддерживали волонтеры Центра молодежных проектов Шпаковского района. Финалом «Зарядки с чемпионом» стал большой зажигательный флешмоб, который был приурочен к празднованию Дня Ставропольского края.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20160920/v_mikhaylovske_proshla_traditsionnaya_aktsiya_zaryadka_s_chempio_96682.html
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