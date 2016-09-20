В Михайловске прошла традиционная акция «Зарядка с чемпионом»
В честь Дня Шпаковского района на главной площади Михайловска прошла ставшая традиционной акция «Зарядка с чемпионом». На этот раз вместе с тренером ДЮСШ Натальей Безлепкиной ведущими зарядки стали мастер спорта России, член национальной сборной страны по радиопеленгации, двукратная чемпионка Европы Ирина Некрасова и чемпион Европы и России по киокушинкай карате-до Александра Демиденко.
От имени главы района Владимира Ростегаева участников зарядки приветствовала его заместитель Галина Козюра. Она поздравила ребят с Днем района и Днем края, пожелала им здоровья и успехов в учебе.
Около трехсот мальчишек и девчонок с удовольствием под музыку выполняли несложные упражнения с прославленными спортсменами. Их поддерживали волонтеры Центра молодежных проектов Шпаковского района. Финалом «Зарядки с чемпионом» стал большой зажигательный флешмоб, который был приурочен к празднованию Дня Ставропольского края.