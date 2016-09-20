Танцевальные школы Ставрополя объединились в благотворительных целях

В Ставрополе завершился благотворительный танцевальный марафон «Танцы со смыслом», который объединил людей, готовых помогать другим. Несколько месяцев преподаватели ведущих школ проводили мастер-классы на открытых площадках краевой столицы. Все для того, чтобы собрать средства на помощь детям-инвалидам. Профессионалы обучили более 300 человек, а общее число зрителей превысило тысячу.

Как стало известно, совместными усилиями удалось собрать более ста тысяч рублей! Средства будут переданы в фонд-партнер «Новые Перспективы» для дальнейшей адресной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20160920/tantsevalnye_shkoly_stavropolya_obedinilis_v_blagotvoritelnykh_t_96678.html