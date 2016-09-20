СТАВРОПОЛЬСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ» / «Ставропольская правда» от 20 сентября 2016 г.

В Москве, в выставочном центре «Крокус Экспо», прошла вторая Международная специализированная выставка «Импортозамещение». Здесь собрались представители более 300 предприятий из 45 регионов страны.

По поручению губернатора края Владимира Владимирова участие в экспозиции приняла и делегация Ставрополья, которую возглавил первый зампред правительства региона Иван Ковалев.

Стенд Ставропольского края расположился на 110 квадратных метрах центра «Крокус Экспо». Ключевая роль была отведена макету инвестиционного проекта о строительстве в региональном индустриальном парке Невинномысска завода по производству алюминиевых радиаторов отопления «Невинномысский радиаторный завод», а также продукции предприятий «Арнест», электротехнических заводов «Энергомера», «Биоком».

В числе производителей агропромышленного комплекса на выставке презентовал свою продукцию «Молочный комбинат «Ставропольский». Среди прочего предприятие представит линейку сыров – «Русская Моцарелла», «Русский Пармезан», «Русский Маасдам», «Русская Рикотта», а также соус «Хуммус» и многое другое. Компания «Шоколенд» угостила участников выставки своими фирменными шоколадными и вафельными конфетами, драже и карамелью. Предприятие «Овощи Ставрополья» представило томаты. Компания «Моя мечта» продемонстрировала 48 видов пряностей собственного производства, которые на российский рынок в основном поставляются из Европы.

Во второй день выставки состоялась работа круглых столов по направлениям: импортозамещение в радиоэлектронной промышленности, информационных технологиях и в средствах связи, в химической и легкой промышленности, машиностроении, в сельском хозяйстве, медицине и фармацевтике.

Глава экономического блока Ставрополья Андрей Мурга в рамках диалоговой площадки по значимым проектам в области импортозамещения рассказал о приоритетных направлениях импортозамещения в Ставропольском крае и их экономической эффективности.

Представляя концепцию политики импортозамещения Ставрополья, заместитель председателя правительства края – министр экономического развития региона Андрей Мурга подчеркнул, что работа ведется в трех стратегических направлениях – развитие сельского хозяйства, модернизация энергетики, промышленности и связи, а также экономическое развитие и инновационная экономика. Он рассказал об инвестпроектах в этих отраслях.

Также ставропольские производители приняли участие в 25-й Международной выставке продуктов питания WorldFoodMoscow, которая прошла в Экспоцентре в Москве. Стенды ставропольских производителей посетили сотни гостей.

Деловая программа 25-й юбилейной выставки включала в себя также Российский продовольственный форум, ставший ведущей диалоговой площадкой для экспертов продовольственного комплекса. Здесь же состоялись профессиональные дегустационные конкурсы «Продукт года», «Витрина новинок» и ритейл-центр, где прошли прямые переговоры производителей с представителями розничных торговых сетей.

По материалам органов власти СК

http://www.stapravda.ru/20160920/stavropolskie_proizvoditeli_prinyali_uchastie_v_vystavke_importo_96665.html