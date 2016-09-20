Ставрополье готовится к участию во II Всемирном зерновом форуме

В преддверии Всемирного зернофорума / «Ставропольская правда» от 20 сентября 2016 г.

Подготовка ко II Всемирному зерновому форуму, который пройдет 18-19 ноября в Сочи, стала лейтмотивом видеомоста в Минсельхозе РФ. В его работе принял участие и глава регионального аграрного ведомства Владимир Ситников, сообщили в его пресс-службе. Обсуждались вопросы формирования региональных делегаций для участия в этом престижном отраслевом форуме. На совещание были приглашены представители пяти основных зернопроизводящих регионов страны, в том числе и Ставрополья. По словам Владимира Ситникова, основными темами предстоящей встречи станут вопросы обеспечения продовольственной безопасности, долгосрочного прогнозирования цен на зерно и продовольствие. Начата работа по формированию ставропольской делегации для участия в форуме.

http://www.stapravda.ru/20160920/stavropole_gotovitsya_k_uchastiyu_vo_ii_vsemirnom_zernovom_forum_96637.html