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20 сентября 2016 г.
В преддверии Всемирного зернофорума / «Ставропольская правда» от 20 сентября 2016 г.

Ставрополье готовится к участию во II Всемирном зерновом форуме

Подготовка ко II Всемирному зерновому форуму, который пройдет 18-19 ноября в Сочи, стала лейтмотивом видеомоста в Минсельхозе РФ. В его работе принял участие и глава регионального аграрного ведомства Владимир Ситников, сообщили в его пресс-службе. Обсуждались вопросы формирования региональных делегаций для участия в этом престижном отраслевом форуме. На совещание были приглашены представители пяти основных зернопроизводящих регионов страны, в том числе и Ставрополья. По словам Владимира Ситникова, основными темами предстоящей встречи станут вопросы обеспечения продовольственной безопасности, долгосрочного прогнозирования цен на зерно и продовольствие. Начата работа по формированию ставропольской делегации для участия в форуме.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20160920/stavropole_gotovitsya_k_uchastiyu_vo_ii_vsemirnom_zernovom_forum_96637.html
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