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Возвращено 2,6 млн рублей / «Ставропольская правда» от 21 сентября 2016 г.

Сотрудники Роспотребнадзора на Ставрополье помогли вернуть потребителям 2,6 миллиона рублей

Недавно сотрудники краевого управления Роспотребнадзора по СК отметили профессиональный праздник – День государственной санитарно-эпидемиологической службы.

Представители этого подразделения обеспечивают устойчивую санитарно-эпидемиологическую обстановку в крае, в том числе безопасность питьевого водоснабжения и продуктов питания, санитарную охрану территории, снижение рисков распространения массовых инфекционных заболеваний. Значительный объем работы проводится и в области защиты прав потребителей, охватывающей такие сферы, как банковские, жилищно-коммунальные, туристические и другие услуги.

С начала года в управление Роспотребнадзора по СК поступило более 3,3 тысячи обращений. 40 процентов приходится на нарушения прав потребителей в сфере розничной торговли непродовольственными товарами, около 60 – в сфере услуг. Из них по ЖКХ количество сигналов по сравнению с прошлым годом выросло втрое, а вот на финансовом рынке, наоборот, уменьшилось на восемь процентов. Как сообщили в ведомстве, в числе наиболее распространенных изъянов в этой сфере – нарушение сроков возврата кредита, исполнение договора банковского вклада, несанкционное списание денег со счета, уступка права, звонки, угрозы, запугивание, выбивание денег, страхование ОСАГО и другие.

Максимальное число обращений приходится на жилищно-коммунальную отрасль. Жители края жалуются на неправильное, по их мнению, формирование платежек, некачественные услуги, отключение от важнейших коммуникаций жизнедеятельности.

Поступающие в ведомство жалобы становятся основанием для проверок и административных расследований. С начала года поступило почти 900 таких сигналов, из которых 513 подтвердилось. В защиту прав потребителей подано 60 исков в суд. В результате рассмотрения потребителям возвращено 2,6 миллиона рублей, удовлетворены требования по обмену товара почти на сорок тысяч рублей. Кроме того, ежедневно через общественную приемную принимаются письменные обращения от ставропольцев по почте, в том числе электронной, с сайта управления, а также в ходе личных приемов, проводимых руководством ведомства и начальниками территориальных отделов.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20160920/sotrudniki_rospotrebnadzora_na_stavropole_pomogli_vernut_potrebi_96696.html
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