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Уловки мошенников / «Ставропольская правда» от 20 сентября 2016 г.

Сотрудники Пенсионного фонда не запрашивают номера карт у жителей

В управление Пенсионного фонда по Ставрополю поступают обращения от жителей краевого центра, на мобильные телефоны которых звонят мошенники. Они представляются специалистами Пенсионного фонда, требуют сообщить номер сберегательной карты, на которую зачисляется пенсия. Как заявляет пресс-служба ПФР по краю, специалисты фонда такую информацию по телефону не запрашивают. Граждане указывают реквизиты карт только в официальных письменных обращениях или через онлайн-сервис ПФР «Личный кабинет застрахованного лица». Пенсионеров просят быть бдительными и не реагировать на уловки мошенников.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20160920/sotrudniki_pensionnogo_fonda_ne_zaprashivayut_nomera_kart_u_zhit_96666.html
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Сотрудники Пенсионного фонда не запрашивают номера карт у жителей
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