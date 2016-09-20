Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
Матвею Бахмацкому необходимо пройти курс реабилитации, чтобы он заговорил. Нужна ваша помощь!
20 сентября 2016 г.

Сотрудники колонии на Ставрополье обнаружили гашиш в бандероли для осужденного

Сотрудники исправительной колонии № 1 села Кочубеевского с помощью служебной собаки по кличке Дик, при досмотре ценной бандероли обнаружили гашиш, рассказали в пресс-службе УФСИН России по краю. Запрещенную посылку для осужденного по статье за незаконный оборот наркотиков отправил житель Кисловодска. Полиэтиленовый сверток, в котором находилось вещество, был спрятан ...в банке с крем – краской для обуви. Незаконную бандероль изъяли. Нарушителю грозит уголовное преследование. 

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20160920/sotrudniki_kolonii_na_stavropole_obnaruzhili_gashish_v_banderoli_96653.html
Фотография к статье Сотрудники колонии на Ставрополье обнаружили гашиш в бандероли для осужденного

Фото пресс-службы УФСИН России по краю
Закрыть
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Вы ездили в отпуск этим летом?
Происшествия
Сотрудники колонии на Ставрополье обнаружили гашиш в бандероли для осужденного
Несовершеннолетний угонщик оштрафован на 5 тысяч в Изобильненском районе
В Невинномысске задержан подозреваемый в убийстве 11-летней давности
В Предгорном районе в ДТП погибла женщина-водитель
В Ставрополе быстрая езда закончилась гибелью водителя «Ссан Йонга»
Ставропольский край
Форум искусств «Золотой Витязь» завершил работу в Ставропольском крае
Реализация крупного инвеспроекта по овцеводству планируется на Ставрополье
Ставрополье готовится к участию во II Всемирном зерновом форуме
В Ставропольском каре появилось более 10 тысяч новых семей
«Единая Россия» подтвердила свое лидерство

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!