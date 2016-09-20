Сотрудники колонии на Ставрополье обнаружили гашиш в бандероли для осужденного

Сотрудники исправительной колонии № 1 села Кочубеевского с помощью служебной собаки по кличке Дик, при досмотре ценной бандероли обнаружили гашиш, рассказали в пресс-службе УФСИН России по краю. Запрещенную посылку для осужденного по статье за незаконный оборот наркотиков отправил житель Кисловодска. Полиэтиленовый сверток, в котором находилось вещество, был спрятан ...в банке с крем – краской для обуви. Незаконную бандероль изъяли. Нарушителю грозит уголовное преследование.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20160920/sotrudniki_kolonii_na_stavropole_obnaruzhili_gashish_v_banderoli_96653.html