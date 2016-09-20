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20 сентября 2016 г.

С начала года Ставропольский филиал Россельхозбанка предоставил свыше 300 млн рублей на приобретение жилья

Россельхозбанк

С начала текущего года по 01.09.2016 г. Ставропольский региональный филиал АО «Россельхозбанк» выдал более 300 млн рублей по программам ипотечного кредитования. Таким образом, объем кредитования данного направления увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 3 раза.

«Благодаря множеству положительных факторов, в том числе достаточно привлекательным условиям, ипотечные продукты Банка традиционно пользуются высокой популярностью у наших клиентов, а с начала действия с апреля прошлого года государственной программы поддержки ипотечного кредитования, спрос многократно увеличился. Каждый третий заемщик выбирает для решения жилищного вопроса именно данную льготную программу», – отметил директор Ставропольского филиала Россельхозбанка Алексей Сенокосов.

Согласно условиям кредитного продукта «Ипотека с господдержкой» Россельхозбанка, для приобретения недвижимости на первичном рынке в Ставрополе и Ставропольском крае максимальная сумма займа составляет 3 млн рублей, первоначальный взнос не менее 20%, срок кредитования – до 30 лет. В августе текущего года, Россельхозбанк в очередной раз снизил ставку по ипотеке с государственной поддержкой – теперь клиенты Банка могут воспользоваться данной программой по ставке 11,3% годовых. При этом специальные предложения в рамках ипотечного кредитования с господдержкой, разработанные Банком совместно с партнерами-застройщиками, предусматривают ставки от 7,5% годовых.

Более подробную информацию по ипотечному кредитованию можно получить в офисе Банка по адресу: г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, д. 26, а также во всех дополнительных офисах филиала на территории края или по телефонам: (8652) 25-80-81, 25-80-86.

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20160920/s_nachala_goda_stavropolskiy_filial_rosselkhozbanka_predostavil__96668.html
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