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20 сентября 2016 г.

Реализация крупного инвеспроекта по овцеводству планируется на Ставрополье

На Ставрополье намечена реализация крупного инвестиционного проекта по открытию крупного овцеводческого хозяйства, которое займется разведением и откормом животных с перспективой создания перерабатывающих комплексов. Разговор на эту тему шел в министерстве сельского хозяйства СК. Перспективы развития отрасли обсудили глава агроведомства Владимир Ситников, представители национального Союза овцеводов, Всероссийского о института овцеводства и козоводства, Центра племенных ресурсов. После знакомства с бизнес-проектом этого промышленного объекта решено разработать «дорожную карту» для его реализации.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20160920/realizatsiya_krupnogo_invesproekta_po_ovtsevodstvu_planiruetsya__96659.html
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