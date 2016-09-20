Реализация крупного инвеспроекта по овцеводству планируется на Ставрополье

На Ставрополье намечена реализация крупного инвестиционного проекта по открытию крупного овцеводческого хозяйства, которое займется разведением и откормом животных с перспективой создания перерабатывающих комплексов. Разговор на эту тему шел в министерстве сельского хозяйства СК. Перспективы развития отрасли обсудили глава агроведомства Владимир Ситников, представители национального Союза овцеводов, Всероссийского о института овцеводства и козоводства, Центра племенных ресурсов. После знакомства с бизнес-проектом этого промышленного объекта решено разработать «дорожную карту» для его реализации.

http://www.stapravda.ru/20160920/realizatsiya_krupnogo_invesproekta_po_ovtsevodstvu_planiruetsya__96659.html