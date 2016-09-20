Превышение скорости стоило жизни водителю в Новоалександровском районе

19 сентября около 11 часов 30 минут на автодороге «Ставрополь – Изобильный – Новоалександровск – Красногвардейское» водитель автомашины «ВАЗ-2107» превысил безопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в электроопору, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. От полученных травм 28-летний водитель скончался на месте ДТП. Выяснилось, что стаж вождения у погибшего жителя Георгиевского района – 2 года, за это время он несколько раз нарушал скоростной режим.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20160920/prevyshenie_skorosti_stoilo_zhizni_voditelyu_v_novoaleksandrovsk_96702.html