Открытые городские старты по конкуру провели в День города Ставрополя

В разноликую палитру празднования Дня города Ставрополя и Дня края органично вписались многочисленные спортивные соревнования. В их числе – прошедшие в парке Победы краевого центра восьмые традиционные открытые городские старты по конкуру.

В рамках чемпионата города по преодолению препятствий был разыгран общекомандный кубок главы Ставрополя. На этот раз на старт вышли представители четырех конноспортивных клубов, в том числе гости из Карачаево-Черкесской Республики.

Среди самых юных участников первое место занял 11-летний Эркен Пиреев на Браслете, представлявший Ставропольский детско-юношеский конноспортивный клуб парка Победы (СДЮКСК). Елизавета Таций из спортклуба «Детант» стала и серебряным и бронзовым призером на разных четвероногих партнерах.

В следующем конкуре участвовали всадники на молодых лошадях (4-5 лет). Победу одержали Виктор Надыктов на Юпитере (СДЮКСК), на втором месте Наталья Жукова с Навигатором ( «Детант») и на третьем она же на Новаторе.

В конкуре третьего маршрута победитель определялся в перепрыжке, так как основной маршрут был преодолен чисто, без штрафных очков. В своеобразный финал прошли две спортивные пары – Оксана Чабанная на Оракуле (конная полиция) и Дахир Баев на Алсу из КЧР. В перепрыжке на две секунды быстрее финишировал Баев. На третьем месте Виктория Спиркина на Эоле. В категории «юноши» первенствовали Дарья Сиволапова с Греем (обе – спортклуб «Детант»).

В шестой раз в День города был разыгран командный кубок главы Ставрополя. Его победитель определялся по результатам выступлений двух лучших спортивных пар каждой команды в самом сложном 120-сантиметровом маршруте конкура. В нем же выявлялся и чемпион города.

Тон соревнованиям задала выступающая первой Анастасия Ивахненко на Авансе (СДЮКСК). Она уложилась в норму времени и прошла по маршруту без штрафных очков. Такой же результат показала Дарья Сиволапова на Грее из спортклуба «Детант». Они участвовали в перепрыжке, в которой победила Анастасия Ивахненко с Авансом. Второй стала Дарья Сиволапова, на третьем месте А. Ивахненко с другим своим воспитанником – Чужестранцем.

Главный приз – командный кубок главы Ставрополя по конному спорту – на церемонии награждения глава города Георгий Колягин вручил представителям Ставропольского детско-юношеского конноспортивного клуба.

Как отметил главный судья соревнований Валерий Завгородний, традиционно конные турниры в парке Победы собирают тысячную аудиторию зрителей, которые приходят посмотреть эти интересные соревнования семьями. На этот раз на конном празднике в Ставрополе были гости из Петровского, Ипатовского, Шпаковского и других районов.

http://www.stapravda.ru/20160920/otkrytye_gorodskie_starty_po_konkuru_proveli_v_den_goroda_stavro_96683.html