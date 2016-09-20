Охотникам напоминают о правилах безопасной охоты

В связи с предстоящим открытием любительской и спортивной охоты на водоплавающую и болотно-луговую дичь, министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья совместно с Центром лицензионно-разрешительной работы ГУ МВД России по СК напоминают об ответственности за нарушение правил безопасности при обращении с огнестрельным оружием, представляющим источник повышенной опасности.

Для того, чтобы не допустить несчастных случаев на охоте, необходимо соблюдать технику безопасности при обращении с охотничьим оружием. Согласно части 4.1 статьи 20.8. Кодекса РФ об административных правонарушениях, ношение огнестрельного оружия лицом, находящимся в состоянии опьянения, влечет наложение административного штрафа в размере от двух до пяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему, или без таковой. Либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от одного года до двух лет с конфискацией оружия и патронов к нему, или без таковой.

В соответствии с частью 4.2. статьи 20.8. Кодекса РФ об административных правонарушениях, невыполнение лицом, осуществляющим ношение огнестрельного оружия, законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, влечет лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от одного года до двух лет с конфискацией оружия и патронов к нему, или без таковой.

– Охота может обернуться бедой. Соблюдение правил – это гарантия не только личной безопасности, но и окружающих, – напомнил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды края Андрей Хлопянов.

http://www.stapravda.ru/20160920/okhotnikam_napominayut_o_pravilakh_bezopasnoy_okhoty_96676.html