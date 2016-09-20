Новый завод сухих строительных смесей «Седрус» будет выпускать до 20 тысяч тонн продукции в месяц

В Невинномысском региональном индустриальном парке состоялось открытие нового производства: производственный комплекс «Седрус» выпускает современные, востребованные на рынке сухие строительные смеси.

Это еще одно предприятие на территории самого развитого РИПа на Ставрополье, принадлежащее к отрасли строительной индустрии. Правительство края уделяет серьезное внимание точкам роста, своего рода магнитам для инвестиций – региональным индустриальным парам. «Премьера», состоявшаяся в «Невинномысске» на днях, – очередное тому подтверждение. Особые условия, помогающие предприятию с нуля открыть новое производство, безусловно, привлекают новых и новых инвесторов. Благодаря этому экономика растет.

В церемонии открытия нового производственного комплекса принял участие губернатор Владимир Владимиров, особо подчеркнувший в своей речи, что для Ставрополья особенно сегодня, когда еще проявляют себя признаки экономического кризиса, важны дополнительные налоги, рабочие места. Со словами благодарности глава края обратился к руководству нового предприятия. «Спасибо людям, которые вкладывают средства в наш край, повышают уровень его технологического и экономического развития, – отметил он. – Еще несколько лет назад на этом месте не было ничего кроме камыша. Сегодня в Невинномысском региональном парке выплавляют сталь, выпускают продукцию для стройиндустрии. И вот в очередной раз мы стали свидетелями пуска крупного современного предприятия. Я уверен, что это не последний праздник такого рода. Будут создаваться новые производства, которые позволят экономике края выйти в число ведущих региональных экономик. Есть потенциальные инвесторы, которые хотели бы воспользоваться преференциями, которые дает статус РИПа. Чем больше предприятий, тем выше налоговый потенциал, тем лучше живут ставропольцы. Это главная задача».

– Этот завод расположен вдали от родного для нас Подмосковья. Но я верю, что здесь нас ждет успех, что этот развивающийся цветущий регион – Ставрополье – станет в итоге для нас родным, – подчеркнул генеральный директор ООО «ПК Седрус» Сергей Чубчев. – Предприятие спроектировано немецкой компанией, оснащено современным европейским оборудованием. Изначально планировали выпускать 40 наименований продукции. Но спрос диктует предложение: уже сегодня руководством компании принято решение об увеличении номенклатуры.

Предприятие уже начало производить кладочные растворы, штукатурные смеси, плиточный клей и другие виды товаров для строительной индустрии региона и всего Юга России. Производственная мощность составляет 20 тысяч тонн продукции в месяц. На полную мощность планируется выйти в ближайшее время. Со временем количество рабочих мест здесь будет увеличено до 90.

Гости с интересом ознакомились с новым производством. Процесс приготовления и упаковки строительных смесей полностью автоматизирован. Умные машины делают за человека все. Однако, чтобы высокотехнологичная техника работала, требуется квалифицированный персонал, которому удается следить за «здоровьем» автоматизированной линии так, чтобы та работала без сбоев. Производственное помещение построено с расчетом на увеличение количества линий по производству строительных смесей и соответственно рост мощности производственного комплекса.

Как было отмечено на церемонии, реализация инвестпроекта началась в 2013 году, стоимость его составила более 780 миллионов рублей. Свыше половины этой суммы – средства заемные. Однако помощь государства сыграла большую роль и значительно ускорила пуск производства. Предприятие вошло в федеральные и региональные программы господдержки. Только в качестве субсидий для погашения части процентной ставки «Седрусом» получено более 40 млн рублей.

Символическую красную кнопку нажали Владимир Владимиров, Сергей Чубчев и генеральный директор ООО «ТД Седрус» Владимир Докучаев. Участники и гости церемонии запуска оставили свои автографы на первой упаковке сошедшей с конвейера продукции. Исторический экземпляр, видимо, будет храниться в будущем музее предприятия. Поскольку компания, по словам ее руководства, пришли на Юг России с серьезными намерениями. Объем рынка позволит и далее эффективно развиваться. А для экономики Ставрополья – это стабильное будущее.

В Невинномысском региональном индустриальном парке губернатор Владимир Владимиров посетил также предприятие «Лиссант-Юг» – из числа первых резидентов регпарка. Изначально завод специализировался на выпуске сэндвич-панелей. В январе этого года здесь был открыт новый цех по производству вентиляционного оборудования. Это прибавило 70 дополнительных рабочих мест. Теперь помимо основной продукции здесь, по словам генерального директора ЗАО «Лиссант-Юг» Алексея Сомова, будет производиться до 330 тысяч квадратных метров воздуховодов, а также комплектующие для вентиляционного оборудования. Продукция востребована не только в России, но и в странах ближнего зарубежья – Армении, Казахстане и Азербайджане.

В планах создание линий для выпуска новых типов сэндвич-панелей, организация подготовки рабочих кадров для уникального производства. Руководству Невинномысска рекомендовано главой края держать на контроле вопросы транспортного сообщения между регпарком, где открываются новые предприятия, и городом. Глава городской администрации Василий Шестак пообещал, что в ближайшее время в районе местоположения РИПа дополнительно будут открыты три новые остановки общественного транспорта.

История индустриального парка «Невинномысск» переживает период подъема. В планах регионального правительства значительно увеличить объем производства. Это дело ближайшего будущего.

http://www.stapravda.ru/20160920/novyy_zavod_sukhikh_stroitelnykh_smesey_sedrus_budet_vypuskat_do_96685.html