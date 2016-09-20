Несовершеннолетний угонщик оштрафован на 5 тысяч в Изобильненском районе

Несовершеннолетний угонщик / «Ставропольская правда» от 20 сентября 2016 г.

В Изобильном 17-летний житель города признан виновным в угоне автомобиля, сообщила пресс-служба краевого управления СКР. Подросток со своим знакомым, находясь на стоянке возле одного из домовладений в Солнечнодольске Изобильненского района, совершили угон автомобиля ВАЗ-2106. В ходе судебного заседания несовершеннолетний полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20160920/nesovershennoletniy_ugonschik_oshtrafovan_na_5_tysyach_v_izobiln_96660.html