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20 сентября 2016 г.
Несовершеннолетний угонщик / «Ставропольская правда» от 20 сентября 2016 г.

Несовершеннолетний угонщик оштрафован на 5 тысяч в Изобильненском районе

В Изобильном 17-летний житель города признан виновным в угоне автомобиля, сообщила пресс-служба краевого управления СКР. Подросток со своим знакомым, находясь на стоянке возле одного из домовладений в Солнечнодольске Изобильненского района, совершили угон автомобиля ВАЗ-2106. В ходе судебного заседания несовершеннолетний полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20160920/nesovershennoletniy_ugonschik_oshtrafovan_na_5_tysyach_v_izobiln_96660.html
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