Матвею Бахмацкому необходимо пройти курс реабилитации, чтобы он заговорил. Нужна ваша помощь!
Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
20 сентября 2016 г.

Нарушения ПДД ставропольские полицейские фиксируют с использованием квадрокоптеров

Ставропольский край стал первым в России регионом, где за дорожным движением с воздуха осуществляет надзор квадрокоптер, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Современное чудо техники оснастили специальной камерой с функцией распознания регистрационного знака. Экспериментальные полеты летающий помощник дорожно-патрульной службы провел в Ставрополе. В первые же минуты удалось зафиксировать несколько нарушений – движение по обочине и нарушение правил обгона. В режиме реального времени квадрокоптер передает картинку на основной монитор, записывает видео и фотографирует нарушение, а инспекторы незамедлительно привлекают к ответственности водителя.

Техническое устройство просто в управлении, стоит дешевле стационарных камер и может применяться как в дневных, так и в ночных условиях. Ставропольская Госавтоинспекция планирует в течение ближайшего времени запустить подобные технические устройства в работу. Обслуживать они будут федеральную трассу «Кавказ» и аварийные участки региона.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20160920/narusheniya_pdd_stavropolskie_politseyskie_fiksiruyut_s_ispolzov_96687.html
Фотография к статье Нарушения ПДД ставропольские полицейские фиксируют с использованием квадрокоптеров
Съемка нарушения с квадрокоптера
Съемка нарушения с квадрокоптера
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
Закрыть
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Вы ездили в отпуск этим летом?
Право и закон
Фундамент незаконной автостоянки демонтирован в Ставрополе
В Ставрополе трое жителей осуждены за кражи и грабеж
Нарушения ПДД ставропольские полицейские фиксируют с использованием квадрокоптеров
В Пятигорске покупатель через приставов смог вернуть деньги за неисправный автомобиль
Отец-алиментщик арестован на 11 суток за долг в 300 тысяч рублей
Ставропольский край
На Ставрополье директор фирмы провернул аферу под видом поставки удобрений
Охотникам напоминают о правилах безопасной охоты
Форум искусств «Золотой Витязь» завершил работу в Ставропольском крае
Реализация крупного инвеспроекта по овцеводству планируется на Ставрополье
Ставрополье готовится к участию во II Всемирном зерновом форуме

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!