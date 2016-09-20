Нарушения ПДД ставропольские полицейские фиксируют с использованием квадрокоптеров

Ставропольский край стал первым в России регионом, где за дорожным движением с воздуха осуществляет надзор квадрокоптер, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Современное чудо техники оснастили специальной камерой с функцией распознания регистрационного знака. Экспериментальные полеты летающий помощник дорожно-патрульной службы провел в Ставрополе. В первые же минуты удалось зафиксировать несколько нарушений – движение по обочине и нарушение правил обгона. В режиме реального времени квадрокоптер передает картинку на основной монитор, записывает видео и фотографирует нарушение, а инспекторы незамедлительно привлекают к ответственности водителя.

Техническое устройство просто в управлении, стоит дешевле стационарных камер и может применяться как в дневных, так и в ночных условиях. Ставропольская Госавтоинспекция планирует в течение ближайшего времени запустить подобные технические устройства в работу. Обслуживать они будут федеральную трассу «Кавказ» и аварийные участки региона.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20160920/narusheniya_pdd_stavropolskie_politseyskie_fiksiruyut_s_ispolzov_96687.html